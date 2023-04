Ambrosini: “Thiago Motta in crescita. Ma ricordiamoci che se vuoi allenare una big…”

In studio a DAZN a margine di Bologna-Milan, l’ex calciatore Massimo Ambrosini ha parlato di presente e futuro di Thiago Motta . Ecco le sue dichiarazioni sull’allenatore, accostato anche alla panchina dell’Inter per l’eventuale dopo Simone Inzaghi:

“Thiago Motta è in crescita. Impone un certo modo di giocare, vuole giocatori duttili che sappiano fate tante cose. Gioca in modo coraggioso il suo Bologna. Pronto per una big? Quando alleni una big il risultato va ottenuto a tutti i costi, ricordiamoci questo”, le dichiarazioni di Ambrosini.