Amelia: “Zaniolo si faccia una corazza. La gente spesso è cattiva nel giudicare”

Niccolò Zaniolo continua a far parlare di sé per quanto gli accade fuori dal campo. Il ragazzo spera di tornare protagonista palla al piede, ma intanto deve fronteggiare tutte le voci sul suo conto. Ne ha parlato anche Marco Amelia, ex portiere della Roma, ai microfoni TMW: “Mi auguro possa concentrarsi solo sul recupero in campo e la vita privata non lo influenzi. Perderemmo un ragazzo che può fare molto non solo per la Roma ma anche per la Nazionale. La gente spesso è cattiva nel giudicare, troppo facile dire certe cose. L’importante ora è che Zaniolo si faccia una bella corazza e riesca a vivere tutta questa questione delicata rimanendo fuori dai riflettori”.