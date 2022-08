Amerini: “Milenkovic? Evidentemente non ha tutte queste richieste”

Le parole dell'ex Viola: "In ogni caso il giocatore rimane un professionista serio, non credo ci siano problemi se rimane o va via"

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Daniele Amerini, ex calciatore, ha parlato così del futuro di Nikola Milenkovic: "Non so che tipi di accordi siano stati presi l'anno scorso, ma penso dipenda tutto da quelli. Evidentemente non ci sono tutte queste richieste come si pensava. In ogni caso il giocatore rimane un professionista serio, non credo ci siano problemi se rimane o va via. Chiaramente nel caso parta va sostituito bene, ma credo che la Fiorentina abbia già un'alternativa di livello".