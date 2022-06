Amichevole a Miami: tanti campioni in campo. Zamorano posa con Dybala

A Miami è andata in scena l'amichevole organizzata da Roberto Carlos e Ronaldinho dal nome "The Beautiful Game by R10 & RC3". Tanti campioni ed campioni in campo: da Ivan Zamorano e Vidal, fino a Paulo Dybala che in questi giorni si trova in vacanza proprio a Miami. Al termine della gara Zamorano ha postato una foto insieme alla Joya, promesso sposo all'Inter. "Una notte magica a Miami, piena di affetto, compagni, passione e tanto calcio", ha scritto Bum Bum su Instagram.