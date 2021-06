Amichevoli, tra Skriniar e Lazaro è 0-0. 59′ per Eriksen, 90 per De Vrij

I risultati dei nerazzurri impegnati nelle varie amichevoli nazionali

Erano quattro i calciatori dell'Inter impegnati nel pomeriggio nelle varie amichevoli nazionali in preparazione dell'Europeo. 0-0 tra l'Austria di Valentino Lazaro (78 minuti per lui) e la Slovacchia di Milan Skriniar (in campo per tutta la durata del match). Successo invece per la Danimarca di Christian Eriksen per 2-0 sulla Bosnia: il numero 24 dell'Inter è sceso in campo per 59 minuti. 90 minuti infine per Stefan De Vrij nel 3-0 dell'Olanda sulla Georgia.