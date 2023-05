Amofa: “Dumfries ha salvato la mia carriere, non lo dimenticherò mai. Mi disse…”

Jamal Amofa è attualmente una delle stelle del Go Ahead Eagles. Intervistato da Voetbal International, il difensore rivela un retroscena sul suo passato. Amofa aveva deciso di smettere col calcio, ma l'intervento di Denzel Dumfries gli fece cambiare idea. "Il momento in cui avrei smesso definitivamente si avvicinava sempre di più. Ma poi è intervenuto Dumfries".

"Ci eravamo allenati insieme all'Heerenveen. Un giorno Denzel mi contatta e mi chiede: 'Jam, com'è la tua situazione adesso? Cosa hai intenzione di fare?". Ho risposto onestamente sulla mia intenzione di smettere. Disse: "Non lo accetterò, ce la farai e basta! Ti metterò in contatto con un certo numero di agenti. Te li presenterò. Sei troppo bravo per smettere", ha continuato Amofa.