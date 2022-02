Amoruso: “Scudetto Juve? Non è un sogno, si può realizzare perché…”

Le parole dell'ex calciatore: "Domenica, grazie anche al colpo Vlahovic, ho rivisto l’entusiasmo dei bei tempi. Una Juve rigenerata"

Nicola Amoruso, ex calciatore della Juventus, ha concesso un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Queste le sue parole in merito ad una possibile rimonta in chiave scudetto da parte dei bianconeri: «La rimonta scudetto non è un sogno, si può realizzare. Domenica, grazie anche al colpo Vlahovic, ho rivisto l’entusiasmo dei bei tempi. Una Juve rigenerata, trascinata dal calore dei tifosi, capace di riportare una ventata di positività. Perciò dico: perché no? Non so se basterebbe per il titolo, di sicuro l’Inter dovrà impegnarsi, il Napoli anche. Otto punti non sono pochi, però ci sta che si possa tornare in fretta a grandi livelli.