Amoruso: “Napoli-Inter, Dimarco per la spinta. Sanchez favorito: Lautaro…”

L'ex calciatore ha detto la sua sulle scelte di Inzaghi per la gara del Maradona soffermandosi anche sull'attacco

"Credo che sarà Dimarco a giocare che può offrire più spunta e soluzioni offensive e Inzaghi ama il calcio propositivo. L'assenza di Bastoni pesa non poco: giocatore straordinario, tra i migliori profili in Europa, ha tutto, difende e imposta, è un regista difensivo. Ma l'Inter deve azzardare qualcosa in più, spingere in avanti e resta più probabile l'impiego di Dimarco". Così NicolaAmoruso, su Skysport, ha parlato delle scelte che Inzaghi potrebbe fare nella gara tra Napoli e Inter in difesa.