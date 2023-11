L'ex attaccante bianconero si proietta sulla sfida in programma questa sera tra le due e si sofferma sulle ambizioni stagionali

“La Juventus è rimaneggiata, ha un po’ di infortuni. È una partita storica, in occasione di queste sfide vengono fuori sempre partite di alta intensità. Ma sulla carta l’Inter ha qualcosa in più”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex attaccante della Juventus Nicola Amoruso in vista della partita di questa sera tra i bianconeri e l’Inter.