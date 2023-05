Amoruso: “Inter con grandi qualità, fatto più di un passo in avanti. Ritorno? Punto su…”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore, che commenta il successo per 2-0 nella gara d'andata della semifinale di Champions

Nicola Amoruso, ex attaccante - tra le altre - di Napoli e Juve, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW in cui ha parlato dei temi caldi tra cui la semifinale d'andata dell'Euroderby di Champions League tra Milan e Inter, vinta dai nerazzurri per 2-0 grazie alle reti di Dzeko e Mkhitaryan.