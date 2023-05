Amoruso: “Milan ha tante idee ma senza Leao Inter favorita al 70%. In attacco…”

Nicola Amoruso, ex attaccante, è convinto: "Secondo me Leao ci sarà, se ci fosse è 50-50"

"Diciamo che Leao sposta un po' l'ago della bilancia. Io credo che ci sarà, che il Milan farà di tutto per riaverlo perché uno come lui con i suoi strappi, le sue giocate fa la differenza. Perché con Leao in campo le possibilità di qualificazione sono 50-50, in caso contrario 70-30 in favore dell'Inter".