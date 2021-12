Amra Dzeko: “Edin all’Inter è felice e motivato, ha fatto la scelta giusta. Stasera…”

Sarà una serata speciale per Edin Dzeko, che tornerà per la prima volta a Roma da avversario dei giallorossi

"Stasera non sarò allo stadio perché siamo in pieno trasloco che abbiamo preso la nostra casa definitiva a Milano. Ma, in ogni caso, non sarei andata lo stesso. Troppa emozione".

“Non lo so, magari qualche tifoso lo fischierà, anche se spero di no, ma so che in caso saranno fischi all’avversario, non a Edin in quanto persona o a quello che ha fatto per la Roma. I tifosi, quelli che lo hanno sempre sostenuto, anche sui social o venendoci a parlare di persona, sanno che non si poteva fare diversamente. Ma sanno anche tutto quello che Edin ha dato per la Roma in sei anni. Come fai a dimenticarlo?".