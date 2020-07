Sky – Inter, risposta a Conte da parte della squadra. Due i punti di forza

Non è facile analizzare il finale di stagione dell’Inter. Dal pari al Bentegodi con il Verona alla vittoria con la Spal sono cambiate diverse cose. “Le parole di Conte e quello che è accaduto nei giorni dopo ha avuto un impatto e la squadra nelle ultime due gare ha reagito”, ha spiegato Matteo Barzaghi. C’è stata una risposta del gruppo sul campo. “L’allenatore che ha parlato di valutazione a fine anno ha messo in campo giocatori che giocano meno e ha avuto risposte. Ha segnato Candreva, ha segnato Biraghi, ha giocato Ranocchia. L’Inter ha una condizione mentale fresca, si è avvicinata al secondo posto. Sarà importante confermare i miglioramenti che ci sono stati per costruire anche l’anno prossimo“, ha spiegato il giornalista.

I PUNTI DI FORZA – Due gol e sei assist per Sanchez. È stato in grado di coinvolgere i compagni, si è messo a disposizione. Ha dimostrato di aver predisposizione a guardare prima ai compagni rispetto al cercare l’azione personale. Ha riportato entusiasmo nell’attacco che era in difficoltà. Altro punto di forza la ritrovata compattezza in difesa, anche Godin ha dato segnali interessante e Bastoni sta garantendo rendimento. Conte è riuscito a raddrizzare la fase difensiva.

(fonte: SS24)