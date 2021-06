Real, Ancelotti: “Conte e Allegri due vincenti. Sul ritorno di Ronaldo…”

Le parole in conferenza stampa dell'allenatore, tornato al Real Madrid dopo le recenti esperienze con Napoli ed Everton.

“Ritorno? Lo affronto con tutta l'energia possibile e con responsabilità. Allenare il Real Madrid è una bella responsabilità. È il miglior club del mondo. È normale avere più responsabilità che in altri luoghi. Lo accetto e lo farò come l'ho fatto in passato. Ronaldo? Voglio molto bene a Cristiano, però non mi piace parlare di giocatori che sono in altre squadre. Ha un contratto con la Juve e non mi sembra corretto parlare di lui. Posso parlare del bene che gli voglio e della felicità che ho per quello che sta facendo. Un giornalista italiano mi ha chiesto se Cristiano fosse a fine carriera, io gli ho risposto che ha segnato 35 gol e quindi ha abbassato il suo ritmo di gol, è nel finale di carriera".