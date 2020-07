Ancelotti: “Ero a favore del Var, ma ora ho qualche dubbio. In Premier non ci sono stati…”

“Ero a favore del Var, ma ora ho qualche dubbio”: Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, spiega ai microfoni di Radio anch’io sport l’aumento delle sue perplessità sulla video assistenza degli arbitri. Sotto accusa soprattutto la gestione dei falli di mano: “Sono preoccupatissimo. Qui -ha detto Ancelotti , riferendosi alla Premier- l’utilizzo del Var è diverso, non ci sono stati tutti questi rigori assegnati in Italia. Ero a favore del Var, ma ora ho qualche dubbio. Non so, c’è molta disparità. Il problema chiave sono i falli di mano, va data una regolata. C’è molta incertezza sui falli di mano in area, c’è confusione ancora, c’è troppa interpretazione“.

(ANSA)