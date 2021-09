Ancelotti, dall’Inter sfiorata a grande nemico: domani sfida numero 50

Il tecnico del Real Madrid è ed è stato uno dei grandi rivali dei nerazzurri, prima da calciatore e poi da allenatore

L'Inter ritrova Carlo Ancelotti: il tecnico del Real Madrid è stato negli anni uno dei "grandi nemici" dei nerazzurri, prima da calciatore e poi da allenatore. Eppure le loro strade, come ricorda il Corriere dello Sport, avrebbero potuto unirsi: "Da ragazzino tifava Inter, il suo idolo era Mazzola. A 18 anni giocò un'amichevole con la maglia nerazzurra contro l'Hertha («Tra i compagni c'erano Anastasi e Altobelli, me la feci sotto») ma poi lasciò il Parma solo per andare alla Roma. Moratti lo sondò per la panchina quand'era vice di Sacchi; e tra le idee per il dopo-Conte c'era anche lui. Ma Ancelotti è da più di quarant'anni un nemico dell'Inter, da un giorno (il 16) del dicembre 1979 all'Olimpico, grandine radunata a mucchi intorno al campo, l'attacco della Roma era Conti-Di Bartolomei-Pruzzo-Giovannelli e poi lui, con la maglia numero 11, alla 13ª presenza su 13 nel suo primo campionato di serie A. Nel servizio Rai lo chiamavano ancora Ancellotti, raddoppiando la elle, si mangiò un gol dopo 2 minuti ciabattando fuori un sinistro, la Roma vinse ugualmente 1-0 (con un rigore di Di Bartolomei) contro i nerazzurri, fino a quel momento imbattuti, che alla fine conquistarono lo scudetto. E domani, Inter-Real Madrid, sarà un nemico per la 50ª volta, cifra tondissima, alla 33ª sfida da allenatore dopo le 17 da giocatore".