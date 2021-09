Ancelotti in conferenza: “Gara molto intensa, l’Inter ha speso tanto nel primo tempo”

Le parole del tecnico del Real Madrid nel post partita

Le parole del tecnico del Real Madrid al termine della gara contro l'Inter rilasciate in conferenza stampa"Camavinga è un giocatore da Real Madrid, molto giovane con tanta qualità e riuscirà a migliorarsi e deve farlo in aspetto difensivo e sono sicuro che lo farà. La partita è stata molto intensa ma bisogna notare che l'Inter ha speso tanto durante il primo tempo e l'ha pagato nella ripresa, la mia squadra ha tantissime energie da un punto di vista fisico, hanno tanta energia. L'assetto difensivo? Non abbiamo giocato male a livello difensivo, eravamo concentrati e Lautaro e Dzeko sono molto forti ma siamo riusciti a contrastarli. La gara di Rodrygo? Ho già parlato con i giocatori che non contano i minuti e chi entra può cambiare la partita e lui ha avuto un ruolo importante, non solo per il gol ma ha lavorato a livello difensivo. Mi è piaciuto veramente molto può giocare dal primo o da subentrante. Alaba e Nacho? Ho scelto Nacho per l'esperienza e per dare riposo a chi ha giocato domenica, Alaba a me piace tanto, si trova bene e se non ci saranno emergenze giocherà da centrale. Primo o secondo nel girone? Conta qualificarsi, da primo o da secondo non ha importanza, l'obiettivo è qualificarsi"