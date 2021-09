Ancelotti: “L’Inter c’è per lo scudetto, è solida. Con noi ha giocato molto bene”

Le parole del tecnico del Real Madrid: "L'Inter? E' una squadra che ha mantenuto la struttura dell'anno scorso cambiando allenatore e alcuni giocatori importanti"

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport, Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato così dell'inizio stagione della sua squadra, soffermandosi poi sul momento dell'Inter, affrontata in Champions League mercoledì scorso: "Siamo partiti bene, con qualche difficoltà come tutte: ma la squadra ha un ottimo spirito e riusciamo a raddrizzare le partite con grande carattere. L'Inter? E' una squadra che ha mantenuto la struttura dell'anno scorso cambiando allenatore e alcuni giocatori importanti: è molto solida. Con noi ha giocato molto bene, ha creato molte difficoltà: può competere per lo scudetto. Il campionato è molto equilibrato, non c'è una favorita chiara: ci sono tante squadre che stanno saltando fuori, considerando anche che la Juve ha qualche problema. L'Inter sarà sicuramente competitiva: sono arrivati giocatori importanti, la struttura è la stessa e le conoscenze di Inzaghi sono tante. Ha dietro un ambiente che spinge la squadra, c'è entusiasmo nell'ambiente: sarà competitiva".