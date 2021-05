Ancelotti: “FPF e Superlega, questo il mio pensiero. Mou bollito? Il cotechino…”

Mourinho, Fair Play Finanziario e Superlega. Sono alcuni temi trattati da Ancelotti in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport

Mourinho, Fair Play Finanziario e Superlega. Sono alcuni dei temi trattati da Carlo Ancelotti in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport. L'allenatore dell'Everton è felice per il ritorno dello Special One nel campionato italiano: "Mou, roba grossa, un colpo da maestro. Bollito? Sai cos’è bollito? Il cotechino nel carrello è bollito. Non me l’aspettavo, nessuno se l’aspettava... Mou porterà entusiasmo, conoscenze, personalità. È un grande allenatore. Ho un bellissimo rapporto con lui, è un amico, e da tanti anni. Mi ha subito ringraziato per il messaggio che gli ho inviato".

Sei sempre stato critico nei confronti del Fair Play Finanziario.

«Bisogna essere duri con chi fa i debiti e più duri con chi non li ripiana. Sono contro chi non paga gli stipendi, chi spende molto più di quello che incassa. Se il proprietario di un club vuol mettere soldi suoi per aggiustare i conti della società, deve essere lasciato libero di intervenire: è tutto denaro che entra nel circuito».

L’Uefa ha congelato il FPF per via della pandemia.

«L’Uefa sì, la Premier non ancora, ma immagino che si mostrerà più tollerante»

Anche il progetto Superlega ti ha visto tra gli oppositori dichiarati.

«Mi sta bene che si parli di business, di industria del calcio, poiché muove 25 miliardi di euro, almeno così ho letto. Non mi sta bene, però, quando il business uccide il merito sportivo. Ero contro la Superlega perché non lo considerava. Ci vuole un’abilità particolare per coniugare business e merito e il calcio questa capacità deve possederla, altrimenti non ci siamo. Il merito riservato solo a cinque squadre non è merito».