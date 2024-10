Ancelotti: “Pallone d’Oro? Ecco perché merita di vincerlo Vinicius”

A pochi giorni dall'assegnazione del Pallone d'Oro 2024 in programma il 28 ottobre, sulla votazione del miglior calciatore irrompe la stella del Real Madrid, Vinicius, che con una incredibile tripletta in Champions ha spinto il suo allenatore Carlo Ancelotti ha decretare che il brasiliano è già pronto per vincerlo. Magari non necessariamente per il 2024, in quanto i voti sono già stati espressi, ma sicuramente per il 2025.