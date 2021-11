Real Madrid, Ancelotti: “Primo posto per noi importante, vogliamo chiudere bene contro l’Inter”

Con la vittoria del suo Real Madrid, Carlo Ancelotti ha aiutato l'Inter a raggiungere matematicamente gli ottavi di finale di Champions

Con la vittoria del suo Real Madrid, Carlo Ancelotti ha aiutato l'Inter a raggiungere matematicamente gli ottavi di finale di Champions League dopo dieci anni di attesa. Ora, però, l'allenatore dei Blancos non ha alcuna intenzione di lasciare ai nerazzurri il primo posto nel girone:

"Per noi è importante chiudere primi nel girone. Abbiamo un'altra partita contro l'Inter, qualificata come noi, e vogliamo farla bene. Contro lo Sheriff abbiamo giocato piuttosto bene, ora vogliamo chiudere bene in casa", le sue parole dopo il match contro lo Sheriff Tiraspol.