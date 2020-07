Ancelotti incrocia Mourinho: “Un grande. Ho solo un brutto ricordo legato all’Inter”

Si incroceranno in Premier League ma non è la prima volta che succede. Ancelotti e Mourinho si sono incrociati tante volte da rivali ma hanno una grande ammirazione l’uno per l’altro. Alla vigilia della gara tra Tottenham ed Everton hanno chiesto all’allenatore italiano cosa pensa delle critiche rivolte al portoghese negli ultimi tempi e lui ha risposto: «Tutti i tecnici sanno che siamo giudicati solo in base ai risultati, quindi accettare le critiche è assolutamente normale. Criticare un manager come Mourinho è più complicato, più difficile, ma penso che abbia l’esperienza per accettare le critiche. Lo rispetto come manager, lo rispetto come uomo. È un mio caro amico. Avevo un brutto ricordo quando ero al Chelsea perché con l’Inter ci ha incrociato in Champions League. Ma a parte questo, ho sempre avuto ammirazione per lui, è un grande manager, è in grado di leggere molto bene il gioco. Sarà bello vederlo».

(Fonte: countytimes.co.uk)