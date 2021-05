Ancora Matthaus: “Conte merita i migliori complimenti. Al gol di Berardi ho esultato”

Ancora Lothas Matthaus. L'ex campione dell'Inter è intervenuto anche a Il Giornale per parlare del tricolore dei nerazzurri di Antonio Conte

SCUDETTO INTER - "Sono contento che i nerazzurri abbiano interrotto il dominio della Juve. Lo scorso fine settimana ho guardato la partita del Sassuolo contro l’Atalanta e ho esultato al gol di Berardi. Non vedevo l’ora che l’Inter tornasse finalmente a vincere. Conte ha dimostrato di avere occhio: in questi due anni ha preso Lukaku, Hakimi, Eriksen... Gente che alla lunga è stata fondamentale per strutturare la squadra. Conte ha creato un bel rapporto con loro. Ha rinforzato la panchina. Il tecnico merita davvero i migliori complimenti".

LULA - "Lukaku e Martinez, miglior coppia d’attacco in Italia, ricordano Serena e Diaz. Mi piacciono molto. Il sistema di gioco della squadra attuale non è troppo dissimile dalla nostra. Trapattoni e Conte danno molta importanza alla comunicazione. Credo ci siano diversi punti in comune fra le due squadre, proprio per questo ho vissuto questa cavalcata con trasporto".