Anderlecht, Esposito: “Lukaku mi ha detto di venire, per me è un secondo padre”

Primo giorno all'Anderlecht per Sebastiano Esposito, pronto per questa nuova avventura dopo il prestito al Basilea dello scorso anno. Nel visitare la sede del club belga, il classe 2002 ha incrociato una foto di Romelu Lukaku e ai microfoni dei canali della società ha parlato del suo rapporto con lui: "Quando gli ho detto che volevo venire qui, mi ha risposto di andare perché è un buon club e una buona opportunità, mi ha detto che è casa sua. Per me è un esempio, un secondo padre, un fratello".