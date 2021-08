Il centrocampista danese classe 2004 parteciperà a un torneo amichevole con la sua Nazionale dall'1 all'8 settembre

Silas Andersen, centrocampista della Primavera dell'Inter, è stato convocato dalla Nazionale Under 18 danese per un torneo amichevole che si terrà in Svezia dal primo all'8 settembre.