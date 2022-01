Lazio, Felipe Anderson: “Con l’Inter sfida difficile, ma andiamo a giocarcela”

Le parole dell'esterno offensivo brasiliano al termine della sfida pareggiata 3-3 all'Olimpico contro l'Empoli

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel al termine di Lazio-Empoli, Felipe Anderson ha analizzato la sfida e posto l'attenzione sul prossimo match, in programma domenica contro l'Inter: "Ci dispiace tanto perché siamo entrati in campo subendo due gol. Abbiamo dovuto rincorrere fin da subito, non è stato semplice perché cambia anche il modo di interpretare la partita rispetto a come è stata preparata. Comunque, non abbiamo mollato, abbiamo lottato conquistando un punto tutti insieme. In occasione della traversa, mi dispiace perché era un momento importante della gara. Ora guardiamo avanti. Dobbiamo pensare sempre di squadra, dobbiamo dare tutto per il collettivo. Ogni partita in Serie A va affrontata con la giusta mentalità. Contro l'Inter dobbiamo essere concentrati perché sarà una sfida molto difficile. Andiamo lì a giocarcela".