André Cruz: “Napoli da scudetto, io ci credo. Sono convinto che…”

Le parole dell'ex calciatore: "La squadra di Luciano Spalletti può vincere lo scudetto: ha le qualità per compiere l'impresa, io ci credo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, André Cruz, ex giocatore azzurro, ha parlato così delle possibilità della squadra di Spalletti di vincere lo scudetto: "La squadra di Luciano Spalletti può vincere lo scudetto: ha le qualità per compiere l'impresa, io ci credo. Conosco il campionato italiano di Serie A, a differenza di altri tornei lì puoi perdere anche contro l'ultima in classifica. Ma ho visto i campani, so come giocano e sono convinto che nessun obiettivo può essere precluso agli azzurri".