Andreazzoli: “L’esonero una sorpresa. A me interessava una cosa. Dopo l’ingiusta…”

Come un fulmine a ciel sereno. Lo scorso 1 giugno l'Empoli ha esonerato Aurelio Andreazzoli nonostante un ottimo campionato. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , il tecnico commenta così la decisione del club toscano: "Dopo l’esonero dell’Empoli ho ricevuto tanti messaggi che mi hanno reso felice. Soprattutto quelli dei giocatori, che non dimenticano il rapporto che abbiamo costruito".

"Non mi aspettavo l'esonero, è stata una sorpresa. Però a me interessava soprattutto finire il lavoro interrotto anni fa, dopo l’ingiusta retrocessione del 2019. Era un debito che avevo nei confronti di me stesso e dell’ambiente. E quest’anno ci siamo salvati in anticipo, contro ogni pronostico. A volte, quando raggiungi un obiettivo, sembra quasi che sia dovuto, non conquistato"