Andreazzoli: “Juve, soddisfazione per i tre punti. Pinamonti? Ha bisogno di fiducia”

Il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato della storica vittoria contro la Juve e anche di Pinamonti

"La soddisfazione è per i tre punti, anche se parlare di lavoro ben fatto è presto per dirlo. Abbiamo fatto in diverse partite meglio di quanto fatto allo Stadium. Rimane la convinzione che contro la Juve si può fare, quindi si può fare contro tutti. Cutrone rivitalizzato? Il ragazzo aveva bisogno di fiducia, di lavoro, di idee chiare sul gioco. E poi la nostra realtà cerca di far esplodere o di tornare a far esplodere, o dare possibilità di avere una consacrazione. Stesso discorso vale per Pinamonti".