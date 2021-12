Andreazzoli: “L’Inter e l’Atalanta mi hanno dato un segnale di forza”

Le parole dell'allenatore dell'Empoli sulla corsa scudetto

Intervenuto nel corso della trasmissione Radio Anch'io Sport, Aurelio Andreazzoli ha parlato della lotta scudetto. Per il tecnico dell'Empoli Inter e Atalanta hanno qualcosa in più delle altre: "Sono tutte attrezzate, con l’Atalanta abbiamo sofferto, ieri sera abbiamo sofferto contro il Napoli che in questo momento un po’ di problemi ce l'ha, contro l'Inter pure. il Milan dobbiamo affrontarlo mercoledì prossimo. Tra queste, l’Inter e l’Atalanta mi hanno dato un segnale di forza, di consistenza, tenendo presente però appunto che il Napoli sta vivendo un momento non facile".