Andreazzoli: “Inter, Asllani è nato per giocare a calcio. Giusto non avere fretta”

Aurelio Andreazzoli non ha dubbi sulle qualità di Kristjan Asllani e sulle sue possibilità di imporsi all'Inter . Nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore dell'Empoli, che in Toscana ha lanciato il talento albanese, ha parlato così:

"Nato per giocare a pallone. Ma non deve avere fretta».

«No. Le dico di più: assolutamente no. Deve fare il suo percorso di crescita: è arrivato all’Inter, eh? Non è mica andato a giocare nella squadra del paese. E Inzaghi ha fatto bene, l’ha usato come meglio credeva: davanti Asllani ha Marcelo Brozovic, dico Brozovic: non c’è bisogno che spieghi io di che giocatore stiamo parlando. E non solo Brozovic, se guardiamo bene. All'Empoli ha iniziato a giocare da mezzala, ovvero dove serviva. Prima dieci minuti, panchina, un quarto d’ora, ancora panchina. E intanto cresceva negli allenamenti. Poi, nel momento in cui c’è stato bisogno, perché sono anche gli eventi a forzare le cose, gli ho dato spazio. E a quel punto, se il percorso è stato corretto, quando serve il giocatore è sicuramente più pronto: è successo così a Empoli, figuriamoci all’Inter».