Andreazzoli: “Scudetto? Lo vince Spalletti. 2008, potevamo vincere ma l’Inter…”

Le parole del tecnico dell'Empoli: "Finalmente un campionato molto equilibrato, gli ultimi anni ci avevano abituato male"

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: «Finalmente un campionato molto equilibrato, gli ultimi anni ci avevano abituato male. Parlo per la vetta della classifica. Poi c’è la parte bassa che è una serie B élite, nella quale ognuno di noi cerca di ritagliarsi un posto. E’ un campionato diviso in due».