Andreolli: “Tanto rammarico per il pareggio. Barella? Pensavamo fosse bionico ma…”

L'analisi dell'ex giocatore nerazzurro che ha parlato di rammarico per i due punti persi

MarcoAndreolli ha commentato il pareggio nel derby con un po' di amarezza: "Abbiamo rischiato anche di non portarci un punto a casa per i minuti finali del Milan. Tanto rammarico, nel primo tempo abbiamo fatto tutto noi: nel bene e nel male. Rigore segnato, rigore sbagliato e l'autogol. Un'Inter che ha fatto tanto, ma ancora una volta vengono a mancare due punti. La cosa che dà ancora più rammarico è non essere riusciti ad avvicinarsi al Milan. Calhanoglu si sta finalmente trovando a suo agio nella posizione per lui nuova. Sono mancate un po' di cattiveria e un po' di qualità tecnica nell'ultimo passaggio. Barella uscito per infortunio? Pensavamo fosse bionico ma è umano anche lui".