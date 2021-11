Andreolli: “Gol di Lautaro determinante, dispiace per le reti concesse. Per Satriano…”

L'analisi dell'ex giocatore nerazzurro in diretta da San Siro

Marco Andreolli ha commentato la vittoria dell'Inter contro il Napoli: "Vittoria meritata, fondamentale e importante. Rigore di Calhanoglu? Ha calciato bene, si è presentato sul dischetto con grande decisione. Un'altra grande partita da parte sua, sta crescendo molto. La sua qualità è venuta fuori, è stata una gara giocata ad alta intensità. C'era bisogno di una prestazione fisica di livello e lui l'ha fatta. Corsa e letture tattiche di chiusura. Abbiamo ritrovato il gol di Lautaro che visto il risultato è stato determinante. La squadra non si è disunita dopo il primo gol ed è venuta fuori una grande Inter. Un po' di rammarico per aver dominato la partita fino ad un quarto d'ora dalla fine della partita. Per un'ora abbondante abbiamo visto la migliore Inter forse. Dispiace per quelle due palle perse e i due gol concessi. A parte i minuti finali e il recupero interminabile la squadra non ha mai sofferto. Esordio Satriano? Un ricordo che gli rimarrà per tutta la vita. Esordire in questo contesto, in una partita del genere amplifica tutto".