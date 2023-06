Andreolli su Handanovic: “Stagione difficile, mai facile un ruolo diverso. Ha aiutato…”

Samir Handanovic è il decimo giocatore con più presenze nella storia dell' Inter . Oggi Samir partirà da titolare nella gara contro il Torino . Marco Andreolli ha elogiato la stagione del portiere sloveno con queste parole: "Handanovic ha vissuto una stagione difficile dal punto di vista personale. Ritrovarsi ad avere un ruolo diverso non è mai semplice o facile. Anche perché uno è stato uno dei migliori portieri d'Europa".

"Quest'anno Samir Handanovic ha dimostrato come sempre una grandissima professionalità. La sua presenza è stata importante anche per la crescita e l'inserimento in squadra di Onana. Sono contento che sia ancora qui, che abbia strappato questo risultato personale così importante", ha concluso Marco Andreolli.