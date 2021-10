Andreolli: “Ho visto un’Inter matura nel gestire i momenti della partita. Derby? Cresce…”

Focus sulla gestione della partita da parte dei nerazzurri contro l'Udinese

Marco Andreolli ha analizzato la vittoria della squadra di Inzaghi contro l'Udinese: "Tutti aspetti positivi: dai tre punti alla prestazione. Gara finita con la porta inviolata e buoni dati anche da chi è subentrato. Tutti aspetti positivi. Una partita che è iniziata con qualche difficoltà, si faceva fatica ad uscire. L'Inter ha saputo continuare a giocare senza innervosirsi fino all'imbucata e alla meravigliosa doppietta del Tucu. Ho visto una squadra matura dal punto di vista mentale, nel saper gestire la palla e i momenti della partita. L'avversario si è chiuso molto, pressa alto e ti concede pochi spazi. Il rischio era quello di forzare le giocate centralmente, la squadra è migliorata e ha fatto un'ottima gara da questo punto di vista. Correa fa solo doppiette? E che doppiette. Per caratteristiche lui ha bisogno di spazi, ha fatto più fatica di altri oggi. E' meno abituato a giocare spalle alla porta. Nel gol è venuta fuori tutta la sua qualità. 4 attaccanti a disposizione di Inzaghi? La squadra sta ritrovando equilibrio e sta dimostrando una crescita. Skriniar? Partita monumentale di Milan come di tutta la linea difensiva. Anche di Ranocchia. Non è mai facile trovare da subito per un difensore il giusto feeling con il campo quando non giochi sempre. La difesa si è comportata benissimo. Forse un po' di brivido nel finale, dopo aver fatto il 2-0, un po' di calo fisico: aspetto da migliorare per le prossime gare. Ranocchia? L'ho visto deciso e tranquillo. Ottima prestazione. In questa Inter chi entra e chi subentra ha la giusta mentalità e anche la giusta cattiveria. Tutti aspetti che serviranno in questa stagione".

"L'Inter ha subito meno in queste ultime gare perché ha quasi sempre tenuto il controllo della gara, è più continua all'interno della partita. I cambi hanno dato qualcosa in più. Chi è entrato si è fatto trovare pronto. Ci aspettano tante partite decisive. Come arriva al derby l'Inter? Mette un po' di pressione alle altre, con i tre punti di oggi. Ci arriva bene con due vittorie che potevano sembrare scontato, ma in serie A non lo sono mai. Per un'ora l'Inter ha fatto fatica a trovare spazio, ci arriva con il piglio e con la consapevolezza giusti. Siamo tutti abbastanza fiduciosi. Prima del derby c'è una gara decisiva, quella con lo Sheriff. Il derby da giocatore è una partita importante, c'è un'atmosfera diversa. C'è già attesa tra i tifosi per questo big match. Bisogna recuperare punti, una vittoria ci potrebbe proiettare lì davanti con una fiducia diversa. Questa rosa ha tanta qualità. Sanchez e Vidal che trovano gli spazi giusti possono fare la differenza. Correa e Calhanoglu avevano bisogno di entrare in modo determinante nei meccanismi della squadra. Barella e Brozovic insostituibili? Sono gli unici che ancora non rientrano nel turnover. Difficile trovare giocatori con le loro caratteristiche. Sono anche instancabili".