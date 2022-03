Andreolli: “Forse sia Milan che Inter hanno pensato di più a non subire. I numeri…”

Gara povera di emozioni, atteggiamento di entrambe le squadre molto prudente: il focus di Andreolli

Marco Andreolli ha analizzato la prestazione dei nerazzurri dopo il pareggio contro il Milan: "Questa partita ci lascia la consapevolezza che è ancora tutto aperto. Un risultato che riflette il momento non brillante di entrambe le formazioni. Poche occasioni da gol, poca qualità. Tanta tensione e tanto nervosismo. Forse entrambe hanno pensato di più a non subire. Giocare una semifinale sui 180 minuti può aver avuto il suo peso. I numeri della gara non rispecchiano la qualità delle due squadre. Nel primo tempo forse un pochino meglio il Milan. Ha prevalso la voglia di non scoprirsi. Ci auguriamo al ritorno una gara e uno spettacolo diversi. Questo è un momento che bisogna superare. Adesso la rosa è al completo e aver ritrovato Correa e Gosens è un'ottima cosa".