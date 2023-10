Andreolli: “Gara Inter sembrava indirizzata. Atteggiamento sempre giusto”

A Inter TV, l’ex giocatore Marco Andreolli ha commentato il pareggio dei suoi contro il Bologna. Ecco le sue dichiarazioni dopo il match di San Siro: “Dopo il doppio vantaggio la partita sembrava indirizzata, la squadra di Inzaghi l’ha sbloccata subito ed è andata sul 2-0. Il Bologna era messo bene in campo, ha riaccorciato le distanze, poi la gara si è complicata per i nerazzurri, hanno perso lucidità e compattezza.

La squadra ha cercato il terzo gol, ma occasioni importanti non ne sono arrivate. Resta un po’ di amaro in bocca per il doppio vantaggio che aveva trovato la squadra. L’atteggiamento dei nerazzurri è stato giusto dall’inizio alla fine. Alla ripresa del campionato ci sarà un importantissimo tour de force per i nerazzurri tra campionato e Champions League”.