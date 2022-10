Andreolli: “Analisi corretta di Inzaghi, è la sconfitta che brucia di più. L’Inter non può…”

Marco Andreolli ha esposto la sua analisi dopo la sconfitta dell'Inter contro la Roma: "Una vittoria - quella della Roma - anche un po' inaspettata. L'Inter si è dimostrata protagonista nel primo tempo. L'episodio, il gol subito, è stato metabolizzato un po' troppo in maniera negativa. L'ennesimo gol su palla inattiva ha condannato l'Inter ad una sconfitta non meritata fino in fondo. Intensità, entusiasmo e voglia di provare le giocate difficili sono tutte cose che l'Inter è riuscita a fare nel primo tempo. Manca qualcosa a livello di attenzione, tanti gol arrivano su palla inattiva. Questo è un aspetto che una squadra come l'Inter non può pagare in maniera così importante. Bisogna cercare di migliorare da qui fino alla fine della stagione. Gol presi su calci piazzati? Penso che dipenda dalla concentrazione. Tante volte l'anno scorso l'Inter riusciva a metterci la fisicità. La linea difensiva sul gol di Smalling non si è abbassata con i tempi giusti. Viene a mancare quella determinazione nei momenti cruciali".