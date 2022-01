Anellucci: “Vlahovic? Ancora non mi convince. Andrei su Icardi, fa 30 gol”

Le parole dell'agente: "Io andrei sempre su Icardi, che in un ambiente come quello della Juventus potrebbe dare qualcosa in più"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di TMW, Claudio Anellucci, agente Fifa, ha parlato così del mercato, partendo dai calciatori in scadenza in casa Lazio: “Premetto che sono un lettore e non so bene le dinamiche interne. Il calcio però ormai è fatto di queste situazioni, tanto che il Napoli sembra che abbia perso Insigne. Che ha una caratura nettamente superiore a Strakosha o Luiz Felipe. La Lazio non deve perderli a zero, è ovvio, ma sono dell’idea che le richieste di Luiz felipe siano alte. Leggo che vuole 2,5 milioni d’ingaggio: sai quanti altri ce ne sono più forti a queste cifre? È un buon elemento, l’ho sempre stimato, ma deve avere un centrale dominante vicino, perché lui non lo è. Non fa mai prestazioni da 10 in pagella, commette sempre qualche sbavatura”.

Sul mercato in generale. Chi farà il colpo a gennaio?

“Ho letto dall’Argentina che molte squadre sono su Alvarez. Lo conosco bene, sarebbe un’operazione importante. L’attaccante della Juventus? Non mi innamorerei troppo di Vlahovic, che ancora non mi convince. Lo vorrei vedere ancora un altro anno su livelli altissimi. Io andrei sempre su Icardi, che in un ambiente come quello della Juventus - magari senza social - potrebbe dare qualcosa in più. Chi prende Icardi pretende sempre un uomo da trenta gol”.