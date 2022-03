Dopo Anfield è un’Inter diversa. Il peggio è alle spalle: 4 gare senza subire gol

Domani sera la squadra di Inzaghi sarà ospite del Torino di Juric e in casa nerazzurra sembra alle spalle il periodo peggiore

Dopo aver espugnato Anfield, l'Inter torna a giocare in campionato. Domani sera la squadra di Inzaghi sarà ospite del Torino di Juric e in casa nerazzurra sembra alle spalle il periodo peggiore.

"La vittoria a Liverpool, inutile ai fini della qualificazione Champions, restituisce al campionato un’Inter diversa, di nuovo consapevole della propria forza. E il conto alla rovescia dell’Inter è particolare: non parte da meno 10, ma da meno 11 perché all’appello manca la partita scomparsa, il recupero contro il Bologna. L’Inter è uscita da un periodo complicato, febbraio è stato un mese terribile: appena due punti in quattro partite di campionato e i dubbi striscianti su un calo psicofisico. Un dato più di altri spiega come il peggio forse sia alle spalle: in quattro partite tra campionato, Coppa Italia e Champions l’Inter non ha subito un gol. Scamacca, al 26’ di Inter-Sassuolo 0-2 del 20 febbraio, è stato l’ultimo avversario a battere Handanovic", spiega La Gazzetta dello Sport.