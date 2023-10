Angelozzi: “Portai Kaka al Milan? Dissi a Galliani che sarebbe andato all’Inter”

Le parole del noto dirigente che anni fa da operatore di mercato collaborò per l'arrivo in Italia del brasiliano

Guido Angelozzi , direttore sportivo del Frosinone, intervenuto alla Palermo Football Conference organizzata da Conference403 all’Hotel Villa D’Amato di Palermo, ha ricevuto il premio Una vita per il calcio e successivamente ha parlato di alcuni argomenti. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Sono alla fine del percorso che ho fatto in questi anni. Ricevere questo premio mi fa capire che ormai sono grande".

"Non parliamo del passato, parliamo del presente. Ero di sponda in quella operazione, l'abbiamo fatta e sono stato felice per il Milan e per il procuratore. Com'è nata? Avevo un allenatore con Galliani, ero il direttore sportivo del Catania e il sindaco era nel partito di Berlusconi. C'era Braida al Milan e aspettavamo Galliani. C'era Paolillo, procuratore di Kaka e mi disse che avremmo dovuto parlare bene del brasiliano, che io non avevo mai visto. Parlavamo di Kutuzov e un difensore, quando abbiamo finito dissi a Galliani che Kaka era fortissimo. Gli dissi che sarebbe andato all'Inter e chiese a Cantamessa il segno zodiacale del calciatore. Nessuno lo sapeva ma una volta vista la data di nascita Cantamessa disse che si trattava di un campione. E alla fine Galliani lo prese".