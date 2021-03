Angloma: “Non credo l’Inter si lasci scappare lo scudetto. Moratti? Grande presidente”

Le parole dell'ex nerazzurro e oggi ct della Guadalupa: "Conte ha avuto il tempo per far capire ai suoi giocatori cosa volesse"

Jocelyn Angloma, doppio ex di Torino e Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Queste le sue parole in vista della partita di questo pomeriggio: «Per me l’importante è che l’Inter vinca il campionato e che il Torino si salvi. Oggi i nerazzurri sono chiaramente favoriti. Ci sono dei giocatori che possono fare la differenza in qualsiasi momento della partita».