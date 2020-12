Ansa – Missione sorpasso, ma Conte guarda al futuro dell’Inter: non è un caso che il tecnico…

“A livello calcistico stiamo cercando di fare un percorso che porti ad assestare l’Inter nelle primissime posizioni di classifica. Un percorso iniziato e che sta continuando, un percorso fatto di lavoro, e uno parallelo, societario, ma su questo dovreste chiedere al club”. Con queste parole Antonio Conte ha fatto il punto sul percorso dei nerazzurri. L’allusione al futuro, e quindi anche al mercato di gennaio, è arrivata forte e chiara.

L’Ansa analizza le parole del tecnico nerazzurro con questa riflessione: “La sfida contro il Verona, la missione sorpasso e il Natale in vetta, certo. Ma Antonio Conte guarda anche più in là rispetto alla gara di domani al Bentegodi, a quello che sarà il futuro dell’Inter soprattutto per quanto riguarda il mercato. Anche perché, spiega il tecnico in conferenza, il percorso per tornare al top non si e’ completato, anzi. E forse non è un caso se Conte tira in ballo ancora la società quando si parla di mercato e futuro.”

LA PROBABILE CON IL VERONA: “Previsto poco turnover per la gara contro il Verona, con l’unica novità rispetto al match con lo Spezia che dovrebbe riguardare il centrocampo: Vidal e Sensi infatti si sfidano per una maglia da titolare accanto a Brozovic e Barella. Per il resto confermato il trio Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa, Hakimi e Young sulle fasce e la coppia Lukaku-Lautaro in attacco”.

(Ansa)