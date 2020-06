Ansa: “Inter, Sarr alternativa a Kumbulla. Si riflette su Esposito. Nainggolan, il Toro lo sogna”

L’agenzia di stampa italiana Ansa fa il punto sul mercato nerazzurro. Sottolinea come l’Inter sia in vantaggio per Kumbulla. La valutazione del Verona è di 30 mln e si cerca quindi di inserire nella trattativa qualche giocatore gradito alla società veronese. I dirigenti interisti sono anche pronti a chiudere e lasciare un altro anno il calciatore al Verona. “Nel caso la trattativa fallisse, Marotta ha pronta l’alternativa, che è il 21enne Sarr del Nizza. Intanto l’Atalanta si è fatta ufficialmente avanti per Esposito, chiedendo di acquistare il baby bomber a titolo definitivo con possibilità di riacquisto per l’Inter, che ci sta pensando. Il Torino sogna sempre Nainggolan, ma l’ingaggio del belga rende difficile questo discorso”, si legge in un articolo.

(Fonte: ansa.it)