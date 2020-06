Ansu Fati paga Lautaro? In Spagna: “Dell’offerta dello United lui non ne sa nulla. E poi…”

In Inghilterra sono convinti che lo United abbia fatto una buonissima offerta per Ansu Fati. Secondo quanto dicono i media inglesi il club inglese sarebbe riuscita a mettere sul piatto fino a 150 mln di euro. Se incassasse quella cifra, il club blaugrana avrebbe i soldi per arrivare a prendere Lautaro Martinez.

Delle voci che parlano dell’offerta degli inglesi per il giovane giocatore del Barça ha scritto anche Mundo Deportivo. Ma la versione del giornale sportivo spagnolo è questa: “Dal suo entourage spiegano che questa proposta non è mai arrivata alla famiglia, nemmeno per sondare il terreno. Il giovane talento non conta di lasciare il suo club, poteva farlo quando il contratto stava scadendo ma ha preferito restare. Ansu Fati è molto tranquillo e se tutto andrà bene firmerà il suo primo contratto professionale con una clausola rescissoria da 400mln (quella attuale è di 170mln .ndr) . Al momento è il quinto attaccante della squadra di Setien. Nello spogliatoio dicono debba solo avere pazienza perché sta facendo un ottimo lavoro”.

(Fonte: Mundo Deportivo)