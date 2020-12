Meazza, Comm. Antimafia Milano: “Il Comune deve conoscere i titolari effettivi del Milan”

Report, noto programma Rai d’inchiesta, ha parlato dei proprietari del Milan e ha messo in evidenza come risulti sconosciuto l’assetto societario del Milan. La Commissione Antimafia di Milano è stato chiaro in merito: “Lo strumento normativo per ottenere informazioni sull’identità dei protagonisti in campo esiste, e la mancata comunicazione di questi dati può comportare la loro esclusione dall’affare”, spiega La Stampa.

Il Comune quindi può e deve chiedere conto di chi siano effettivamente i proprietari della società e omettere i nomi può comportare un’esclusione del progetto. Un appunto preso favorevolmente dal Comitato coordinamento San Siro che si batte contro la realizzazione dello stadio. La legale dell’associazione ha spiegato: «Gli approfondimenti sul titolare effettivo del Milan sono dovuti per legge, e così le conseguenze anche più drastiche, qualora l’incertezza sul titolare effettivo permanga».

(Fonte: La Stampa)