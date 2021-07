Niente accordo, Antognoni lascia la Fiorentina. L’ex giocatore ha comunicato…

Sia la Fiorentina che Antognoni spiegheranno a breve le proprie posizioni

Mentre la Fiorentina si prepara per il ritiro estivo a Moena, in Trentino, dove si recherà domani e si tratterrà fino al 31 luglio, tra la società e Giancarlo Antognoni si consumerà la separazione. L'uomo-simbolo viola si è incontrato oggi pomeriggio con il dg Joe Barone e da quanto trapela, a fronte di una mancata intesa, avrebbe comunicato di non voler accettare la proposta, avanzata dal club qualche settimana fa, di lavorare per il settore giovanile, lasciando l'incarico in prima squadra di club manager che ha ricoperto dal 2017 dopo la conclusione della collaborazione con la Figc.