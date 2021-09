Antonelli: “Inter favorita: con idee e strategia è rimasta la squadra da battere”

Le dichiarazioni del noto operatore di mercato, Stefano Antonelli, che vede ancora l'Inter in pole position per la vittoria dello scudetto

Stefano Antonelli , operatore di calciomercato, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb in cui ha parlato della sessione estiva delle trattative.

"Tutti si aspettavano qualcosa in meno perché i tempi che ci sono e tutto quello che c’è intorno facevano pensare questo. Invece le dinamiche hanno dimostrato grande intelligenza, guardate l’Inter che ha venduto i pezzi più importanti e ha usato idee e strategia per rimanere la squadra da battere".

"Con evidenti problemi l’Inter è riuscita ad incassare circa 170 milioni, quindi ha potuto fare tutto per avere una squadra in linea con le ambizioni. La Juve queste entrate non le ha avute, ha fatto l’investimento di Locatelli e probabilmente la rivedremo protagonista nella prossima stagione. Vedo ancora l’Inter davanti".