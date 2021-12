L’ag Antonelli: “Mercato? Mi aspetto poco. Plusvalenze? Situazione che…”

Le parole dell'operatore di mercato: "Una volta c’erano le comproprietà che nascevano anche per aiutare un po’ il bilancio"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Stefano Antonelli , operatore di mercato, ha parlato così del momento della Juventus di Massimiliano Allegri: “Palesa delle difficoltà ad esprimersi, non è la solita squadra e probabilmente non ha l’organico degli anni passati. Ma i posti che contano sono i primi quattro e fino alla fine non darei la Juve per spacciata”.

“È una situazione che potrebbe non avere fine. Una volta c’erano le comproprietà che nascevano anche per aiutare un po’ il bilancio. Il calcio è un’azienda a tutti gli effetti. E come tutte le grandissime aziende ha le possibilità e le capacità di sistemare i bilanci. Le plusvalenze ci sono sempre state, ora sono state messe in prima pagina. Non ho contezza di quelle reali e non reali”.